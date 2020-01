Lombardia: Monti (Lega), su Trenord campagna di disinformazione, Trenitalia non ha investito un euro

- "La campagna di disinformazione circa il rinnovo del contratto con Trenord, deciso da Regione Lombardia, sta raggiungendo livelli assolutamente imbarazzanti". Questo il commento del vice capogruppo della Lega e vice Presidente della Commissione Trasporti del Pirellone Andrea Monti. "A questo punto – prosegue Andrea Monti – è opportuno mettere qualche punto fermo sulla questione e chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Anzitutto è bene precisare come la Toscana, presa ad esempio da alcuni media, abbia messo a gara solo il servizio di trasporto su gomma, non quello relativo ai treni, che invece è stato confermato con affidamento diretto a Trenitalia. E qui è necessaria un'ulteriore specifica. L'azienda di Stato, proprio in Toscana, ha investito la bellezza di 1,4 miliardi di euro per l'acquisto di 100 nuovi treni. Il ché, per gli abitanti di quel territorio, costituisce certamente una bella notizia, se non fosse che in Lombardia, la stessa Trenitalia, socia al 50 per cento di Trenord, non ha investito un solo euro. È spettato alla Regione infatti, mettere una pezza, tirando fuori di tasca propria 1,6 miliardi di risorse per rinnovare il parco mezzi". (segue) (Com)