Albania: Ue, 17 febbraio conferenza donatori per ricostruzione post-terremoto

- L'Unione europea organizzerà una conferenza internazionale, il prossimo 17 febbraio a Bruxelles, dei donatori che hanno sostenuto gli sforzi di ricostruzione in Albania dopo il terremoto che ha colpito il paese alla fine di novembre. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che l'annuncio è stato fatto dalla presidente, Ursula von der Leyen, oggi a Zagabria. "L'Unione europea è al fianco dei suoi partner dei Balcani occidentali. Sono lieta di annunciare che la conferenza dei donatori per aiutare l'Albania nei suoi sforzi di ricostruzione a seguito del devastante terremoto di fine novembre si svolgerà a Bruxelles il 17 febbraio", ha detto durante la conferenza stampa alla fine di il collegio dei commissari riunito a Zagabria per l'inizio della presidenza croata dell'Ue. La Commissione ha spiegato che l'Ue attribuisce la massima priorità alla ricostruzione e al recupero dell'Albania e che contribuirà a coordinare una risposta internazionale e a raccogliere il sostegno finanziario necessario per sostenere gli sforzi a lungo termine che saranno necessari a questo fine. L'obiettivo è anche quello di contribuire a rafforzare la capacità dell'Albania a preparare e gestire la risposta alle catastrofi. (Beb)