Albania: futuro ambasciatore Usa presta giuramento, atteso a Tirana a fine mese (2)

- Kim ha inoltre sottolineato l'importanza dell'assistenza tecnica all'Albania per le indagini e la punizione della corruzione e della criminalità organizzata transnazionale. "L'Albania non gode di una buona immagine per quanto riguarda la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, in particolare delle donne, e il traffico delle sostanze stupefacenti", ha notato la futura ambasciatrice statunitense. Tra le sue priorità anche la soluzione della lunga crisi politica che ha visto lo scorso febbraio l'opposizione di centro destra abbandonare il parlamento e rinunciare ai mandati dei propri deputati, per poi boicottare anche le amministrative dello scorso 30 giugno. "Superare l'attuale impasse rafforzerebbe la prospettiva europea e l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea", ha ribadito Kim. (segue) (Alt)