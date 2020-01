Albania: futuro ambasciatore Usa presta giuramento, atteso a Tirana a fine mese (3)

- La futura ambasciatrice ha sottolineato "la stretta amicizia che lega l'Albania agli Stati Uniti. Sono in pochi ad aver abbracciato tanto calorosamente gli Usa. Vari sondaggi dimostrano che il sostegno degli albanesi agli Stati Uniti è tra il più alto al mondo. Nell'Albania noi abbiamo un forte e fedele paese amico ed è indispensabile tenere vicino, simili amici. Pochi dei nostri partner sarebbero disposti a fare più dell'Albania rispetto agli Stati Uniti", ha detto Kim, mettendo in evidenza anche la cooperazione in campo militare. "I soldati albanesi hanno combattuto a fianco delle truppe statunitensi in Afghanistan, ed insieme hanno servito anche per la formazione delle forze afghane. L'Albania – ha aggiunto - è stata inoltre un partner affidabile nella coalizione globale contro l'Isis, ed ha dimostrato che non solo apprezza i vantaggi derivanti dall'adesione alla Nato, ma si è assunta anche le proprie responsabilità". Kim è la prima donna coreano-statunitense ad essere nominata all'incarico di ambasciatore. (Alt)