Bolivia: ex presidente Quiroga annuncia candidatura a prossime presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni considerano che sono stato duro. Non sono d'accordo, perché è inaccettabile che mentre recuperiamo la democrazia con una transizione costituzionale, apostrofano la nostra Bolivia come 'de facto' o 'golpista'. Una offesa al nostro paese, che mi ha obbligato a rispondere con chiarezza alle persone che, per servilismo nei confronti di Maduro o di Castro, infangano il nostro popolo e la lotta più nobile portata avanti in decenni", ha aggiunto Quiroga. L'ex delegato, fiero avversario delle politiche neosocialiste, aveva illustrato la versione di La Paz in varie sedi tra cui l'Organizzazione degli stati americani (Osa) e il Mercosur (l'area di libero scambio che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). (segue) (Brb)