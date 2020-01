Bolivia: ex presidente Quiroga annuncia candidatura a prossime presidenziali (4)

- Polemiche si erano accese a seguito delle parole che Quiroga aveva rivolto al governo messicano, censurando la decisione di concedere asilo a Morales e ospitare diversi politici del Mas (Movimento al socialismo) nell'ambasciata a La Paz. Quiroga aveva dato al presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador del "codardo", "sottomesso", "servile" e "cinico", ora per la sua obbedienza al governo Usa di Donald Trump ora per la compiacenza mostrata nei confronti dei governi socialisti della regione. Accuse cui "Amlo" ha preferito non replicare: "Non ci infileremo in botta e risposta, non è al nostro livello", ha spiegato il presidente messicano in uno dei momenti più delicati della tensione bilaterale. (segue) (Brb)