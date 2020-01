Rifiuti Roma: procuratore Velletri a “Nova”, Colleferro paga vicinanza a Capitale

- Il 27 dicembre scorso la Procura di Velletri ha parzialmente sequestrato l’impianto di Colleferro che accoglie parte dei rifiuti di Roma. Interpellato da “Agenzia Nova”, il procuratore uscente di Velletri, Francesco Prete, spiega che “uno degli aspetti più critici legati alla vicinanza alla Capitale riguarda la tutela ambientale” poiché sul territorio di Colleferro “insiste uno dei pochissimi siti su cui l'amministrazione di Roma fa affidamento per lo smaltimento dei suoi rifiuti”. Prete ritiene “che i termovalorizzatori siano un fatto di civiltà” e spiega che “il sequestro è stato effettuato solo in quanto la gestione di quell'impianto, secondo l'accusa, ha mostrato diversi profili di illegalità. Basti pensare che l'energia che il biogas avrebbe dovuto produrre veniva in realtà dispersa in atmosfera per la buona ragione che la centrale termica era guasta da oltre un anno. Poi non si fa raccolta differenziata e li finivano anche i rifiuti che non dovevano esserci. Questa è l'ipotesi accusatoria".(Rer)