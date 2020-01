Cultura: Accademia Ungheria ospita il 16 gennaio inaugurazione mostra After Bauhaus

- Giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 19 presso la Galleria del Palazzo Falconieri di Roma, quale sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, si terrà l’inaugurazione della mostra After Bauhaus. Riflessioni degli studenti dell'Università di Arte e Design Moholy-Nagy di Budapest sul Bauhaus, a cura di Zsofia Kokai (Mome). Nel 2020 sarà il centoquarantesimo anniversario della fondazione dell’Università di Arte e Design Moholy-Nagy di Budapest (Mome), che dal 2006 porta il nome di uno degli esponenti più noti del Bauhaus. L’Università riflette e condivide in pieno la visione della Scuola Bauhaus, divenuta nota per il suo rinnovamento artistico più significativo nel XX secolo. La Mome "è una comunità di creatori, designer, insegnanti e professionisti dalle capacità creative, abilità umane e volontà di migliorare. È un atelier di brainstorming inteso a mappare, comprendere il mondo in cui viviamo e le cui dimensioni mutevoli determinano il nostro futuro". La mostra After Bauhaus intende presentare una selezione di lavori realizzati dagli studenti dello stesso ateneo durante i corsi relativi al Bauhaus del secondo semestre del 2019. Le opere provenienti dal Dipartimento di Progettazione Tessile e Moda, Design, Media Design e Grafica rievocano e portano avanti i pensieri tutt'oggi validi del Bauhaus centenario. La mostra, organizzata in collaborazione con Mome e con il sostegno del Fondo nazionale culturale di Ungheria, resterà aperta fino al 28 febbraio 2020.(Com)