Polonia: ministro Esteri, autorevolezza Commissione Venezia non è alta

- L'autorevolezza della Commissione di Venezia non è alta, la sua delegazione non verrà in Polonia su invito del governo e non ha qui alcun ruolo positivo da svolgere. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, parlando all'emittente televisiva "Tvn24". La precedente visita di una rappresentanza dell'organo, avvenuta nel 2016, era seguita a un invito del suo precedessore, Witold Waszczykowski. Questa volta invece non c'è alcun invito da parte dell'esecutivo, bensì dal presidente del Senato, Tomasz Grodzki. "Ritengo che il presidente del Senato abbia oltrepassato i limiti delle sue attribuzioni, entra in un terreno riservato ad altri poteri dello Stato, la politica estera. Questo ci preoccupa profondamente", ha detto Czaputowicz. "La nostra esperienza indica che la Commissione di Venezia ha perso un po' della sua autorevolezza, ha espresso opinioni politiche precipitose, per esempio a riguardo della Corte costituzionale", ha continuato il ministro. (Vap)