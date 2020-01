Mediterraneo orientale: Pompeo, Usa pronti a "iniziativa diplomatica" per allentare tensioni

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha confermato i piani di Washington per "un'iniziativa diplomatica" volta ad allentare le tensioni nel Mediterraneo orientale, seguire alla recente intesa tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi. La conferma è stata data da Pompeo al quotidiano greco "Kathimerini", in seguito alla visita dei giorni scorsi a Washington da parte del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. Questa iniziativa dovrebbe iniziare presto, riferiscono le fonti di "Kathimerini", con l'assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer che dovrebbe recarsi in visita in Turchia a febbraio prima di una missione in Grecia a inizio marzo per partecipare al Forum economico di Delphi. L'iniziativa punterebbe ad evitare un'escalation militare delle tensioni tra Atene ed Ankara, mentre Washington ribadirà il fermo sostegno alla sovranità greca nel Mediterraneo orientale. Le fonti citate indicano anche che Mitsotakis avrebbe chiesto a Pompeo il sostegno degli Usa contro le possibili violazioni turche della Zona economica esclusiva (Zee), in particolare in vista delle esplorazioni energetiche offshore a sud est di Creta, in un'area rivendicata dalla Turchia nel quadro dell'accordo tra Ankara e Tripoli.(Gra)