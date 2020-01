Imprese: Orsini (Federlegno), articolo 18? Serve concretezza e non demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo costruito con i soci, piccoli e grandi insieme, un programma chiaro di lavoro, che abbiamo realizzato già a metà del mandato. Abbiamo cambiato l'organizzazione che era troppo strutturocentrica e Milanocentrica e abbiamo costruito una squadra brillante e coesa, rafforzando il Salone a Milano, Mosca e Shangai, abbiamo varato il progetto della nuova sede disegnata dall'archistar De Lucchi. E rilanciato la scuola dove formiamo le competenze utili alle nostre aziende". In una intervista al "Correre della Sera", Emanuele Orsini, 46 anni, emiliano, amministratore delegato della Sistem, azienda specializzata nella costruzione di grandi strutture in legno, traccia un bilancio del suo mandato alla presidenza di FederlegnoArredo, federazione che organizza il Salone del mobile e rappresenta aziende con un fatturato complessivo di circa 43 miliardi, il 5 per cento dell'industria. (segue) (Rer)