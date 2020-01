Imprese: Orsini (Federlegno), articolo 18? Serve concretezza e non demagogia (2)

- Alla domanda se si candiderà alla presidenza di Confindustria risponde: “A Confindustria non ci si candida, si viene candidati. Se così dovesse avvenire, come vedo da tanti associati e da tanti territori, potrò risponderle meglio”. Sul ritorno dell’articolo 18 poi ha le idee molto chiare: "Non porterebbe vantaggi - sottolinea -. Invece sarebbe ora di fare i conti veri dell'attuazione di decreto Dignità, reddito di cittadinanza e Quota 100 per destinare le risorse risparmiate a progetti forti. Le imprese hanno bisogno di concretezza e di visione. Non di demagogia, burocrazia e fiato corto". (Rer)