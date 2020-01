Imprese: Cina, vendite iPhone Apple aumentate di oltre il 18 per cento a dicembre (2)

- Le spedizioni di iPhone di Apple in Cina sono diminuite di oltre il 35 per cento a novembre, il secondo declino consecutivo a due cifre percentuali, dovuto all'andamento fiacco delle vendite dell'iPhone 11. Lo riferisce un rapporto di Credite Suisse, citato dal quotidiano "South China Morning Post". "Le azioni della società sono scese di oltre l'uno per cento a 267,67 nelle negoziazioni anticipate. Le spedizioni totali di iPhone in Cina nel periodo settembre-novembre sono diminuite del 7,4 per cento rispetto all'anno precedente", ha affermato l'analista di Credit Suisse Matthew Cabral, citando i dati del ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica cinese. La quota di mercato di Apple in Cina è scesa dal sette al cinque per cento nel terzo trimestre, mentre Huawei Technologies ha registrato una quota record del 42 per cento del mercato cinese degli smartphone nello stesso periodo, secondo un rapporto della società di ricerche di mercato Canalys pubblicato a ottobre. Nell'ultimo quarto del trimestre, Apple ha registrato un calo del 2,4 per cento nelle vendite in Cina. (Cip)