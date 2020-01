Roma: alla Galleria Corsini arriva la nuova guida digitale su tablet

- Le Gallerie nazionali di arte antica inaugurano il 2020 con due nuovi servizi per agevolare la visita della Galleria Corsini. Da domani, sabato 11 gennaio, sarà disponibile gratuitamente per tutti i visitatori una guida digitale su tablet, realizzata in collaborazione con il consorzio Glossa nell'ambito del progetto "WeAct³, la tecnologia per arte, cultura, turismo e territorio promosso dall'associazione Civita. La guida, in tre lingue (italiano, inglese e francese) è stata studiata appositamente per risolvere uno dei grandi problemi di fruizione della Galleria Corsini: l'identificazione delle opere nel particolare allestimento settecentesco voluto dal cardinal Neri Maria Corsini, con dipinti disposti su più livelli privi delle consuete didascalie. La guida, pensata per essere accessibile al più ampio pubblico possibile, presenta un'interfaccia semplice ed intuitiva che permette di esplorare la storia delle collezioni, del palazzo e della famiglia Corsini e, allo stesso tempo, orientarsi tra le sale dell'appartamento del cardinale e identificare gli oltre trecento dipinti esposti. Cinquanta opere, inoltre, sono corredate da uno specifico approfondimento che permette di conoscerne la storia e le particolarità. Dall'8 gennaio, invece, il pubblico della Galleria Corsini potrà finalmente disporre di una connessione wifi gratuita in tutte le sale del museo. (Rer)