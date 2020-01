Roma: ladro in manette, a tradirlo il giubbotto sgargiante

- E' stato fatale per un 42enne romano, che aveva appena compiuto un furto in un esercizio commerciale in via Valsesia, il piumino di colore rosso sgargiante che aveva indosso e grazie al quale le pattuglie del commissariato Vescovio, Salario e del reparto volanti della Polizia lo hanno riconosciuto mentre correva in via Montebianco per darsi alla fuga. L'uomo, infatti, dopo aver portato a termine il primo furto ha tentato di forzare la saracinesca di un ristorante. Qui è stato notato da un condomino che vedendolo armeggiare con un piede di porco ha allertato le forze dell'ordine. Il ladro, 42 enne romano, è stato così fermato dagli agenti che hanno recuperato nei pressi del ristorante anche il piede di porco. L'uomo, già sottoposto alla misura dell'avviso orale e con diversi precedenti di polizia a suo carico, dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria del reato di furto aggravato. (Rer)