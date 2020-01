Messina: dissesto idrogeologico, stanziate risorse per Alcara Li Fusi

- Ad Alcara Li Fusi, nel Messinese, durante la stagione invernale, la popolazione si trova costretta a percorrere quotidianamente la pista di emergenza provvisoria in terra battuta di contrada Villicano, costruita due anni fa, che le prime piogge trasformano in un vero e proprio pantano. L'infrastruttura era stata realizzata per aggirare due strade rese impraticabili da alcune frane: la provinciale 161 che collega con Longi (Me) e la comunale, che serve molte aziende agricole e che porta sino all'eremo di San Nicolò Politi. È per queste ragioni che l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha deciso di finanziare delle opere di consolidamento del versante interessato dai disagi. La Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha infatti pubblicato la gara, con un importo di 1 milione e 200mila euro, per la sistemazione dell'area le cui condizioni sono gravemente peggiorate in seguito alle violente precipitazioni dello scorso anno. Le due strade, ad oggi, risultano avere il manto squarciato e le sedi viarie traslate a valle. Tutto ciò provoca vari disagi e pericoli, l’isolamento di contrada Villicano-Murà e delle aree interne del centro del paese, oltre alle difficoltà nel raggiungere i presidi sanitari ospedalieri e le principali vie di comunicazione. Le soluzioni tecniche previste dal progetto saranno di tipo idraulico e prevederanno la stabilizzazione del pendio in frana con sistemi di drenaggio. Saranno inoltre realizzati canali di scolo e di raccolta delle acque che verranno convogliate verso sud, in direzione del torrente Rosmarino. (Ren)