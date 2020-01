Milano: Caritas ambrosiana, raccolti oltre 56mila euro con i "regali solidali"

- I cittadini della Diocesi di Milano hanno offerto 683 pasti al Refettorio Ambrosiano, la mesa solidale di piazza Greco, 441 notti al Rifugio Caritas, il ricovero per senza tetto sotto la Stazione Centrale, e 353 carrelli della spesa agli utenti degli otto Empori della Solidarietà presenti nel territorio diocesano dove chi ha bisogno può fare acquisti senza usare il denaro ma pagando con una tessera a punti. Lo comunica una nota di Caritas ambrosiana in cui vengono presentati i risultati dell'iniziativa "I Regali Solidali", promossa da Caritas Ambrosiana spiegando che altri hanno invece preferito far giungere il loro aiuto più lontano, sostenendo l'acquisto di animali da cortile per la Cafasso House, la fattoria sociale che accoglie e reinserisce a Nairobi i giovani che escono dal carcere minorile della capitale keniota. Le donazioni hanno complessivamente raggiunto la cifra di 56.545 euro, una somma equivalente a quella raggiunta negli anni scorsi. Collegandosi direttamente sul sito dell'organismo diocesano, i cittadini hanno potuto scegliere l'importo della donazione e la tipologia del regalo. In cambio hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento che hanno potuto girare via mail o stampare e consegnare a mano al destinatario. Un modo semplice, a basso impatto ambientale, per esprimere e condividere la propria generosità. (segue) (Com)