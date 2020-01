Italia-Cina: Renzi da oggi in visita a Pechino

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è appena atterrato a Pechino per partecipare a due conferenze. “In un mondo sempre più globale l’Italia può giocare un ruolo fantastico. Ma occorre avere coraggio e visione”, ha scritto Renzi su Facebook. Il leader di Italia viva aveva visitato la Cina a giugno del 2014 in veste di presidente del Consiglio dei ministri. Durante la visita erano stati siglati accordi di partenariato tra aziende italiane e cinesi per la cooperazione nei settori di maggiore rilevanza per entrambi i paesi.(Cip)