Guinea equatoriale-Etiopia: premier Ahmed a Malabo, ricevuta onorificenza da presidente Obiang

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed è in visita ufficiale a Malabo, in Guinea equatoriale, dove è stato ricevuto ieri dal presidente Teodoro Obiang Nguema il quale lo ha insignito del più alto riconoscimento nazionale della Guinea Equatoriale. Con Obiang, secondo quanto rifreisce l’emittente “Fbc”, Ahmed ha inoltre avuto dei colloqui su questioni bilaterali di reciproco interesse e ha firmato un protocollo d'intesa per rafforzare la cooperazione nelle aree della cultura e del turismo. Durante la sua visita Ahmed ha inoltre visitato la raffineria di petrolio del paese e un progetto di sviluppo fluviale. Dopo aver concluso la sua visita in Guinea Equatoriale, il primo ministro si recherà in Sudafrica per una visita ufficiale di due giorni a partire da domani nel corso della quale incontrerà le massime autorità del paese e cittadini etiopi residenti nel paese.(Res)