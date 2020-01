Medio Oriente: ministro Esteri ungherese, Onu si adoperi per gestire la situazione

- Le Nazioni Unite devono promuovere un appianamento delle rinnovate tensioni in Medio Oriente e contribuire per quanto possibile ad una risoluzione rapida ed efficiente del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, durante un incontro organizzato a New York per celebrare il 75mo anniversario dalla fondazione dell’Onu. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Mti”, le autorità di Budapest sono preoccupate per gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. “Ci aspettiamo che le Nazioni Unite, in qualità di organizzazione internazionale incaricata di garantire pace e sicurezza a livello globale, si occupi di gestire la situazione piuttosto che promuovere nuovi flussi migratori”, ha detto il capo della diplomazia ungherese, ricordando che la sicurezza europea è strettamente collegata a quella nella regione del Medio Oriente. (Vap)