Infrastrutture: Diga rinascita, conclusa senza accordo riunione ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa senza alcun accordo ad Addis Abeba la quarta riunione trilaterale tra i ministri delle Risorse idriche di Etiopia, Sudan ed Egitto sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferiscono fonti vicine ai colloqui citate dall’emittente etiope “Fbc”, secondo cui nel corso della riunione di due giorni la parte egiziana ha presentato una nuova proposta che chiede all'Etiopia di riempire la diga in un periodo di tempo compreso fra i 12 e i 21 anni e di compensare il deficit cumulativo dell'acqua del Nilo utilizzata per il riempimento della diga, proposta ritenuta “inaccettabile” dalla controparte etiope. L'Etiopia, da parte sua, ha proposto un piano di riempimento basato in un arco di tempo compreso fra i quattro e i sette anni e l’adozione di misure di mitigazione nell'incidenza di siccità prolungata durante il periodo di riempimento e di funzionamento della diga. Secondo quanto riferito al termine della riunione dal ministro etiope Seleshi Bekele, l'insistenza della delegazione egiziana sull'accettazione dell'intera proposta ha vietato il raggiungimento di un accordo. (segue) (Res)