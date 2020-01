Palermo: vessazioni ad anziani di comunità-alloggio, 5 indagati (2)

- Le numerose condotte illecite registrate hanno consentito di acclarare come esse avessero preso di mira un anziano, beneficiario dei sussidi previsti dalla “legge 104” e quindi soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, “colpevole” di lamentarsi eccessivamente per i dolori connessi al suo stato precario di salute, circostanza che avrebbe in tal modo arrecato “disturbo” agli altri ospiti ed agli stessi badanti/gestori. Costantemente ingiuriato ed offeso, minacciato, sottoposto a soprusi e vessazioni di ogni genere, molto spesso sarebbe stato lasciato piangere e lamentarsi anche per ore piuttosto che essere assistito anche per i bisogni fisiologici. Altre volte, secondo gli inquirenti, sarebbe stato immobilizzato, imbavagliato e percosso. Di recente è stato inoltre accertato tramite un intervento dei sanitari dell’Asp di Palermo, che, presso la struttura, tutti gli operatori lavorassero “in nero” e che nessuno di essi fosse in possesso di attestazione professionale utile a svolgere tale attività. Inoltre, sarebbero state riscontrate delle anomalie circa la comunicazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica sicurezza, reato punito con una contravvenzione. Al termine dell’operazione tutti i degenti presenti nella struttura sono stati riaffidati ai rispettivi parenti. (Ren)