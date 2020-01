Gibuti-Cina: presidente Guelleh, relazione con Pechino ha prodotto risultati fruttuosi (2)

- Il ministro cinese ha aggiunto che Pechino è pronta ad allineare la costruzione della Bri e l'attuazione dei risultati del vertice sulla Cooperazione Cina-Africa (Focac) con il piano di sviluppo Vision Gibuti 2035, oltre a rafforzare la cooperazione in settori quali l'economia "blu", le telecomunicazioni e l'economia digitale. "La Cina è anche disposta a collaborare con Gibuti per consentire a progetti come la ferrovia Gibuti-Etiopia e il porto multiuso di Doraleh di produrre maggiori impatti economici e sociali, in modo da rendere Gibuti un centro commerciale e logistico regionale promuovendo lo sviluppo coordinato della ferrovia, del porto e della zona di libero scambio del paese", ha aggiunto Wang, che ha rimarcato che Pechino continuerà a sostenere lo sviluppo economico e sociale del paese africano. (segue) (Cip)