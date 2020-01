Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Conferenza Stampa di presentazione del Concorso pubblico di progettazione riguardante il "Progetto pubblico unitario dell’area compresa tra via Marmorata, via Galvani, via N. Zabaglia e via Caio Cestio e il progetto definitivo del sub-ambito di via Paolo Caselli per artigianato di servizio e studi d’artista", promosso dal Municipio Roma I. Partecipano la presidente del Municipio Roma I centro, Sabrina Alfonsi, l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, il presidente del Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, Giuseppe Cappochin, il responsabile dell’Area concorsi dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia, Andrea Iacovelli.Casa dell’Architettura, piazza Manfredo Fanti 47 (ore 11)- Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, presentano l’iniziativa di Poste Spa per sostenere le attività dei piccoli Comuni per le celebrazioni del settecentenario di Dante Alighieri. Interviene il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Carlo Ossola.Mibact, via del Collegio Romano (ore 11)- Conferenza stampa promossa dal Partito democratico dal titolo "Parlateci della mafia" sull'inchiesta "Alba Pontina", sul presunto voto di scambio che coinvolgerebbe esponenti della destra a Latina, con il vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in commissione antimafia, Franco Mirabelli, con il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd nel Lazio, e con il segretario provinciale del partito Claudio Moscardelli.Sede nazionale Pd, via Sant'Andrea delle Fratte 16 (ore 11:30) (Rer)