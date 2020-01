Iran: "Al Jazeera", Soleimani era preoccupato per la sua sicurezza personale

- L’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” riferisce che generale iraniano Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica ucciso in un raid aereo statunitense condotto lo scorso 3 gennaio sull’aeroporto di Baghdad, era “preoccupato per la sua sicurezza personale”. In un articolo che ricostruisce le ultime ore di vita dell’alto ufficiale iraniano, la tv sottolinea come Soleimani fosse arrivato all'aeroporto di Damasco in un'auto con vetri oscurati, accompagnato da quattro soldati della Guardia rivoluzionaria iraniana la sera prima della sua uccisione. La sua auto si era fermata vicino a una scala che portava a un volo di linea, un Airbus A320 appartenente alla compagnia aerea Wings of the Levant che volava a Baghdad. Né Soleimani, né i suoi soldati erano nelle liste dei passeggeri, secondo un impiegato della compagnia aerea che ha descritto la scena della loro partenza dalla capitale siriana. D'altra parte, una fonte di sicurezza irachena ha confermato che il comandante militare iraniano ha evitato di usare il suo aereo privato a causa delle “crescenti preoccupazioni sulla sua sicurezza personale”.(Res)