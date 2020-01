Niger: attacco ad avamposto dell'esercito nell’ovest, uccisi 25 militari

- Almeno 25 militari sono morti e altri sei sono rimasti feriti in un attacco armato contro un avamposto dell'esercito nel Niger occidentale, vicino al confine con il Mali. Lo riferisce l’esercito nigerino in una nota, secondo cui nel conflitto a fuoco seguito all’attacco sono stati uccisi 63 assalitori. L’attacco non è stato ancora rivedicato ma arriva nel mezzo di un’offensiva concertata dai gruppi islamisti collegati ad al Qaeda e allo Stato islamico contro l'esercito nigerino alla sua frontiera occidentale. Nella stessa zona il mese scorso lo Stato islamico dell'Africa occidentale (Iswap) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco contro una base militare a Inates, nel quale hanno perso la vita 71 militari nigerini. In seguito alla recrudescenza delle violenze nella regione, il presidente francese Emmanuel macron ha convocato per lunedì prossimo, 13 gennaio, a Pau un vertice straordinario dei leader del G5 Sahel, inizialmente previsto per lo scorso 16 dicembre ma in seguito rinviato proprio a causa del massacro di Inates. (segue) (Res)