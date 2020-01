Slovacchia: saranno due i candidati alla guida della Corte suprema

- Jana Bajankova e Sona Mesiarkinova sono i due giudici che stanno correndo per il ruolo di presidente della Corte suprema slovacca. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tasr" la portavoce del Consiglio giudiziario, Veronika Muller. L'elezione avverrà durante una sessione straordinaria del Consiglio lunedì 27 gennaio e in linea con quanto stabilito da una riforma legislativa a dicembre il voto sarà pubblico. Entrambi i candidati avevano già tentato di ottenere la presidenza della Corte nel voto dello scorso settembre. Per vincere è necessario che un candidato ottenga i voti di almeno 10 membri del Consiglio giudiziario. Quando ciò avverrà, l'organo proporrà il relativo nome al presidente slovacco per la nomina ufficiale. (Vap)