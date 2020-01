Cina: Gansu, commercio con paesi Bri aumentato del tre per cento sino a novembre 2019 (2)

- Nel 2019 sono stati lanciati dal Gansu 959 treni merci che trasportano 1,01 milioni di tonnellate di merci, per un valore di 2,3 miliardi di dollari. Nello stesso anno, il Gansu ha aperto anche voli regolari per tutte le merci da Lanzhou al Pakistan e voli charter per Singapore e Belgio per la prima volta, con un volume di merci internazionali in aumento del 53 per cento su base annua. È stato aperto il porto di grano nel Nuovo Distretto di Lanzhou, la capitale della provincia, importando dal Kazakistan 2.700 tonnellate di grano, per un valore di 5,25 milioni di yuan (oltre 752 mila dollari). (Cip)