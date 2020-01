Medio Oriente: presidente romeno Iohannis, tensioni non fanno l’interesse della regione

- Le rinnovate tensioni in Medio Oriente non fanno gli interessi della regione, né quelli della comunità internazionale. Lo ha dichiarato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, confermando che non ci sono stati morti o feriti tra i militari romeni presenti nell’area a seguito degli ultimi sviluppi. “Per quanto riguarda i prossimi passi da fare in termini di difesa e sicurezza, ci stiamo coordinando con i nostri partner strategici all’interno della Nato e dell’Unione europea, soprattutto con gli Stati Uniti”, ha detto Iohannis, ribadendo la necessità di “continuare con fermezza la lotta contro il terrorismo internazionale”. (Rob)