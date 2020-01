Nato: Stoltenberg oggi a Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parteciperà al Consiglio straordinario Affari esteri dell'Unione europea, oggi pomeriggio. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza. La riunione è stata indetta dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, per affrontare insieme ai 28 ministri degli Affari esteri dell'Ue la crisi in Medio Oriente e in Libia. (Beb)