Napoli: Simeone, trasporto pubblico non funziona sia su ferro che su gomma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sevizio pubblico non funziona in città, sia su ferro che su gomma". Lo ha dichiarato Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti a Napoli. "Chi sta pagando le conseguenze di tutta questa diatriba sono sempre e ovunque i cittadini - ha proseguito Simeone - Siamo a livelli bassissimi. Ho convocato in commissione l'assessore competente, Panini, e l'amministratore di Anm, Pascale. Ciò che ha detto il sindaco no ha molto senso, non puoi privatizzare l'azienda dalla sera alla mattina. Il servizio deve essere garantito per forza, per legge. Negli ultimi mesi si stanno incrinando i apporti sindacali. Per garantire un servizio discreto, servirebbero 600 autobus in città". "Oggi - ha concluso - abbiamo, a differenza delle altre grandi città, tre aziende pubbliche che gestiscono il trasporto, ma perché? Che senso ha avere tre aziende pubbliche, pagate da noi, per fare un servizio sullo stesso territorio?". (Ren)