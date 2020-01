Imprese: Deloitte China ha aperto quartier generale ad Hainan

- La società di revisione e consulenza Deloitte China ha inaugurato ieri il suo quartier generale regionale a Sanya, una città costiera nella provincia di Hainan, nel sud della Cina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Hainan è la zona pilota cinese per l'approfondimento delle riforme e l'apertura. Hainan vanta un vasto mercato che faciliterà i progetti innovativi di Deloitte", ha affermato Dong Debiao, direttore generale dell'ufficio Hainan di Deloitte China. Dopo aver approvato la costruzione di una zona di libero scambio pilota (Ftz) ed esplorare la creazione di un porto di libero scambio nel 2018, Hainan sta diventando una calamita per gli investimenti esteri con crescente apertura. Dong ha affermato che Deloitte fornirà servizi professionali a supporto della costruzione della Ftz di Hainan e del porto di libero scambio in settori quali la creazione di un ambiente commerciale di livello mondiale, la realizzazione di una cooperazione globale in materia di investimenti e il miglioramento delle capacità dei servizi pubblici. (segue) (Cip)