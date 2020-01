Imprese: Deloitte China ha aperto quartier generale ad Hainan (2)

- Oltre a Deloitte, diverse tra le prime 500 imprese e leader del settore al mondo hanno investito ad Hainan. Sosv (Sanya) Equity Investment Co., investita dalla società globale di capitale di rischio Sosv, è stata fondata a Sanya nell'aprile 2019 come prima società di investimento azionario con fondi esteri di Hainan. "L'apertura e l'innovazione sono i fattori importanti che hanno attratto il Sosv ad entrare in Hainan", ha dichiarato Joey Zhou, responsabile della compagnia. "Attribuiamo grande valore all'ambiente imprenditoriale e al libero flusso di capitali esteri", ha aggiunto. Il dirigente ha rimarcato che la compagnia ha investito in nove progetti sin dalla sua istituzione. "Stiamo ancora tentando di avanzare, ma crediamo che il futuro possa essere promettente", ha detto Zhou. (segue) (Cip)