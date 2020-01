Imprese: Deloitte China ha aperto quartier generale ad Hainan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime statistiche del dipartimento del commercio provinciale mostrano che 338 nuove imprese finanziate dall'estero sono state create a Hainan nel 2019, registrando un aumento su base annua del 102,4 per cento e l'uso di capitale straniero ha raggiunto 1,52 miliardi di dollari, in aumento di 107,8 per cento anno su anno. L'anno scorso, Hainan ha adottato una serie di misure per promuovere gli investimenti esteri, tra cui l'implementazione dell'elenco negativo delle zone di libero scambio e l'ottimizzazione continua del contesto economico. Mentre Hainan accelera la costruzione del porto di libero scambio nel 2020, la provincia ha promesso di promuovere la qualità e l'apertura degli scambi e di utilizzare capitali stranieri a un livello superiore. I dati del ministero del Commercio hanno mostrato che gli investimenti esteri diretti sono aumentati del sei per cento anno su anno a 845,9 miliardi di yuan (circa 122 miliardi di dollari) sulla terraferma cinese nei primi undici mesi del 2019. (Cip)