Lesotho: partito al potere Abc chiede dimissioni premier Thabane, implicato in omicidio ex moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Abc, al potere in Lesotho, ha chiesto al primo ministro Thomas Thabane di rassegnare le dimissioni in seguito alle accuse di essere stato coinvolto nell'omicidio della sua ex moglie Lipolelo Thabane. La richiesta, riferisce la stampa locale, è stata avanzata dal commissario di polizia del Lesotho, Holomo Molibeli, il quale è stato sospeso dalle sue funzioni proprio dal premier Thabane. L’ex moglie di Thabane è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre stava tornando a casa con un amico pochi giorni prima che suo marito prestasse giuramento, nel giugno 2017. In precedenza aveva già ricoperto tale incarico dal giugno 2012 al marzo 2015. (Res)