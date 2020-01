India: connessioni internet bloccate per 4.196 ore nel 2019, persi 1,3 miliardi di dollari (2)

- Alla base delle restrizioni imposte alle connessioni internet in India ci sono soprattutto due vicende: la revoca dell’autonomia al Jammu e Kashmir e la riforma della legge sulla cittadinanza. Ad agosto il parlamento, su proposta del governo, ha approvato un ordine presidenziale e una risoluzione – Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order e Resolution for Repeal of Article 370 of the Constitution of India – per l’abrogazione dell’articolo 370 della Costituzione dell’India che riconosceva allo Stato di Jammu e Kashmir uno statuto speciale, con una costituzione propria e un’ampia autonomia. A ciò si è aggiunta l’approvazione della legge – Jammu & Kashmir (Reorganisation) Act – che ha disposto la soppressione dello Stato di Jammu e Kashmir e il suo smembramento, a partire dal 31 ottobre, in due Territori dell’Unione: il Territorio di Jammu e Kashmir, con assemblea legislativa, e quello del Ladakh, senza assemblea. I Territori dell’Unione sono divisioni amministrative federali che, diversamente dagli Stati, dotati di governi propri, sono governati direttamente dal governo centrale. (segue) (Inn)