India: connessioni internet bloccate per 4.196 ore nel 2019, persi 1,3 miliardi di dollari (3)

- A dicembre è stato promulgato il Citizenship (Amendment) Act o Caa, la nuova legge sulla cittadinanza, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam, ha provocato contestazioni sul territorio, con l’Assam in prima fila. Lo Stato del Nord-est ha guidato la protesta perché teme che venga di fatto reso nullo l’Accordo dell’Assam del 1985, che prevede l’espulsione dei migranti irregolari, senza distinzioni di religione, entrati nel territorio statale dopo il marzo del 1971, e garantisce “salvaguardie costituzionali, legislative e amministrative, a seconda dei casi, per proteggere, preservare e promuovere l’identità e il patrimonio culturale, sociale e linguistico del popolo assamese”. Le manifestazioni si sono diffuse in varie città del paese, con scontri tra i manifestanti e la polizia e almeno 25 morti. Sono stati effettuati migliaia di arresti e imposti coprifuoco e blocchi delle connessioni internet per diversi giorni in varie aree. (Inn)