Giappone-Cina: nuovo documento politico in occasione della visita di Stato di Xi

- Giappone e Cina hanno deciso di lavorare ad un nuovo documento politico di alto profilo che getti le basi del futuro delle relazioni bilaterali, in occasione del viaggio di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, la prossima primavera. Lo hanno riferito fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il documento sarebbe il quinto nel suo genere da quando i due paesi hanno normalizzato le relazioni diplomatiche, nel 1972. L’accordo per la stipula del nuovo documento è giunto durante l’incontro tra Xi e il premier giapponese Shinzo Abe a Pechino, lo scorso dicembre. Le relazioni tra Giappone e Cina sono migliorate negli ultimi anni, e in particolare a seguito delle ostilità commerciali tra Pechino e gli Stati Uniti. (segue) (Git)