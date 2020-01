Giappone-Cina: nuovo documento politico in occasione della visita di Stato di Xi (3)

- I ministri del Commercio di Cina, Giappone e Corea del Sud si sono incontrati a Pechino il 22 dicembre. L’incontro è culminato nell’impegno ad accelerare i negoziati per un accordo di libero scambio trilaterale e per il partenariato Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che include i dieci paesi dell’Asean e altre cinque economie dell’Asia-Pacifico. Il ministro cinese Zhong Shan, e le sue controparti Hiroshi Kajiyama e Sung Yun-mo, si sono confrontati prima del summit tra i leader dei due paesi, in programma a Chengdu domani. I ministri di Giappone e Corea del Sud non hanno tenuto un colloquio bilaterale e margine dell’incontro, come anticipato dai media dei due paesi, ma si sono limitati ad un breve confronto di alcuni minuti, senza poi fornirne un resoconto alla stampa. L’incontro trilaterale dei ministri del Commercio è ospitato a rotazione dai tre paesi; il precedente incontro si era tenuto a Tokyo a ottobre 2016. (Git)