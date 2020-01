Malesia: premier Mahathir assume guida ministero Istruzione (2)

- Il ministro dell'Istruzione della Malesia, Maszlee Malik, si è dimesso. Le dimissioni sono state annunciate dal diretto interessato tramite una conferenza stampa. Malik, esponente della coalizione di governo Pakatan Harapan, che sostiene il primo ministro Mahathir Mohamad, ha citato la conflittualità interna alla coalizione, che ha ostacolato il lavoro suo e del primo ministro: "Sono stato additato come la causa di molte polemiche", ha ammesso Maszlee, che ha tuttavia rivendicato di aver posto le basi per successive e importanti riforme. In particolare, la proposta avanzata da Maszlee lo scorso agosto di introdurre l'insegnamento della calligrafia Jawi, il metodo di scrittura della lingua malay in caratteri arabi, aveva acceso un forte di battito in un paese che si regge sul un delicato equilibrio esistente tra diverse etnie. Dopo quella proposta era stata creata una petizione on-line, supportata da quasi duecentomila firme, per chiedere a Mahatir di rimuovere il ministro dal proprio incarico. (segue) (Fim)