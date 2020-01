Malesia: premier Mahathir assume guida ministero Istruzione (3)

- Le tensioni interne alla maggioranza di governo malese sono tornate al punto di ebollizione a dicembre, dopo la presentazione di nuove accuse di sodomia ad Anwar Ibrahim, leader del principale partito di governo e figura designata alla successione del primo ministro Mahathir Mohamad. Anwar è stato dalla Polizia in relazione alle nuove accuse di sodomia e aggressione sessuale rivoltegli da un suo ex collaboratore, Muhammed Yusoff Rawther. Anwar ha categoricamente respinto le accuse, definendole una espressione della “politica al suo peggio”. Ad aumentare ulteriormente la tensione politica, è emersa la notizia che Rawther è rappresentato da un avvocato che tra i suoi clienti vanta proprio il premier Mahathir. Questa settimana, però, il premier ha ribadito di voler cedere come da accordo la guida del governo ad Anwar a metà legislatura, nonostante le ultime accuse rivolte a quest’ultimo. (segue) (Fim)