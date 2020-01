Malesia: premier Mahathir assume guida ministero Istruzione (4)

- Le accuse rivolte ad Anwar potrebbero portare alla sua terza incriminazione formale per sodomia dal 1998 ad oggi. Le nuove accuse mosse al politico 72enne certificano una riacutizzazione della dura lotta di potere interna alla coalizione di governo della Malesia. Rawther, ex ricercatore politico presso l’ufficio privato di Anwar, ha affermato, durante una deposizione giurata il 19 novembre scorso, che l’ex vicepremier malese gli avrebbe chiesto favori sessuali, ed avrebbe tentato un approccio presso la sua residenza a Kuala Lumpur. I presunti episodi sarebbero avvenuti più di un anno fa, e questo suscita sospetti in merito alle reali motivazioni dell’ex collaboratore, le cui accuse piovono su Anwar proprio quando questi pareva aver definitivamente consolidato la propria posizione come successore del premier in carica. In molti sospettano che dietro le accuse si celi il ministro degli Affari economici Azmin Ali, principale avversario di Anwar all’interno del governo. (segue) (Fim)