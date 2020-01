Malesia: premier Mahathir assume guida ministero Istruzione (5)

- Nei giorni scorsi Anwar ha criticato le turbolenze e le divisioni interne al partito, specie da parte di quanti imputano alla formazione politica una eccessiva debolezza. “Sono paziente, perché credo che chiunque abbia diritto alle proprie opinioni. Tuttavia, non posso accettare quando il partito viene descritto come debole e diviso. E’ mia responsabilità assicurarne la forza”. Anwar ha anche ribadito il proprio sostegno al premier Mahathir Mohamad, da cui il prossimo anno dovrebbe rilevare l’incarico di capo del Governo. “Giovedì scorso ho potuto incontrarlo e conversare con lui per un po’. Ho ribadito l’impegno a garantire il pieno sostegno alla sua leadership”, ha detto il politico. “Non dobbiamo complicare le cose, dobbiamo restare uniti e non divisi, ha detto Anwar rivolto agli esponenti della maggioranza parlamentare. (Fim)