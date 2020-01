Cina: Xinjiang, porti regione hanno rilanciato commercio estero nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, ha notevolmente beneficiato dello sviluppo dei suoi porti per rilanciare il commercio estero nel 2019. Secondo quanto emerso dall'incontro legislativo avvenuto ieri nella regione, tra i 18 porti regionali il porto di Khorgos si è distinto con un volume commerciale totale di 108,9 miliardi di yuan (15,7 miliardi di dollari) nei primi undici mesi del 2019, gestendo circa 31,45 milioni di tonnellate di merci in transito in entrambi i sensi. Lo Xinjiang ha anche promosso l'e-business transfrontaliero e ha creato aree di legame per espandere la sua cooperazione commerciale con i paesi stranieri, in particolare i paesi e le regioni della Nuova via della seta. (segue) (Cip)