Cina: Xinjiang, porti regione hanno rilanciato commercio estero nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Xinjiang ha avviato relazioni commerciali con 170 paesi e regioni. Da gennaio a novembre dell'anno scorso, il commercio estero totale delle regioni ha raggiunto 149,17 miliardi di yuan (circa 21,4 miliardi di dollari), con un aumento del 31,1 per cento su base annua. Secondo il rapporto, nel 2020 lo Xinjiang continuerà a fare affidamento sui porti con infrastrutture migliorate per incrementare il suo commercio estero, in particolare nelle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento, elettromeccanici, ingegneria chimica, edilizia e prodotti agricoli locali. (Cip)