Penisola coreana: Trump incontra consigliere sicurezza nazionale sudcoreano

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato mercoledì i consiglieri per la sicurezza nazionale di Corea del Sud e Giappone, in un contesto di stallo protratto dei negoziati sulla denuclearizzazione tra gli Usa e la Corea del Nord. Lo ha comunicato ieri la Casa Bianca. Trump ha tenuto un breve colloquio con Chung Eui-yong, direttore dell’Ufficio di sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana, e la controparte giapponese, Shigeru Kitamura. Il presidente ha espresso apprezzamento per “il sostegno e la profonda amicizia” di Seul e Tokyo nei confronti degli Stati Uniti. Chung è giunto negli Usa questa settimana per consultazioni a tre con le controparti di Stati Uniti e Giappone in merito ai recenti sviluppi in Corea del Nord. (segue) (Was)