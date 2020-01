Cina-Usa: Pechino contesta vincoli alle esportazioni di software Ia

- La Cina sollecita gli Stati Uniti a non abusare dei controlli sulle esportazioni e creare un ambiente commerciale favorevole per le imprese di tutto il mondo. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, commentando le nuove restrizioni imposte da Washington alle esportazioni di alcuni software di intelligenza artificiale (Ia) all'estero, anche verso la Cina. Le nuove restrizioni, in vigore da lunedì, sono le prime applicate ai sensi di una legge del 2018 nota come Export Control Reform Act (Ecra). (segue) (Cip)