Cina-Usa: Pechino contesta vincoli alle esportazioni di software Ia (2)

- Secondo l'emittente televisiva cinese "Cgtn", in base al nuovo regolamento, le aziende che esportano determinati tipi di software di immagini geo-spaziali dagli Stati Uniti devono richiedere una licenza di esportazione, tranne quando i prodotti vengono spediti in Canada. Tale regola si applica solo al software che utilizza reti neurali. Le autorità cinesi affermano che quest'ultima mossa "non sarà vantaggiosa per nessuno dei due paesi". Gao ha affermato che con il rapido progredire della globalizzazione economica, disturbare la normale cooperazione internazionale non solo danneggerà gli interessi delle società interessate, comprese quelle degli Stati Uniti, ma disturberà anche il mercato globale. (Cip)