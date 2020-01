Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 10 gennaio, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti umide meridionali subentrano sul Nordovest, favorendo un generale aumento della nuvolosità specie su Liguria e Piemonte orientale, ma tempo per lo più asciutto salvo occasionali e deboli precipitazioni sulla Liguria di Levante. Gelate assenti in Valpadana complice la nuvolosità. Mar ligure poco mosso. Venti deboli ovunque, in prevalenza da Sud sulla Liguria con qualche rinforzo al mattino; mare poco mosso o mosso. (Rpi)