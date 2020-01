Ue: ministro Esteri tedesco, unità per esercitare influenza su contrasto Iran-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto unita, l'Ue può esercitare influenza sul contrasto tra Stati Uniti e Iran. È quanto dichiara il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, in vista dell'incontro straordinario sulle crisi in Medio Oriente e Libia che avrà oggi a Bruxelles con gli omologhi degli altri Stati membri dell'Ue. Nel contrasto tra Iran e Usa, “possiamo esercitare influenza solo se poniamo insieme il nostro peso sul piatto della bilancia”, afferma Maas. Il ministro degli Esteri tedesco aggiunge: “Come europei, abbiamo canali diplomatici affidabili da tutte le parti”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alla riunione di oggi a Bruxelles dovrebbe essere concordato un approccio comune alle crisi in Medio Oriente e Libia. L'obiettivo, osserva Maas, è “lavorare in loco per ridurre le tensioni e mantenere il successo della stabilizzazione”. Il ministro degli Esteri tedesco nota poi come “finora è stato evitato un innalzamento della tensione tra Iran e Stati Uniti che sfociasse in un immediato conflitto. Tuttavia, “le tensioni nella regione non sono state allentate”. In particolare, secondo Maas, è l'Iraq che rischia ora di “finire sotto le ruote del confronto tra Stati Uniti e Iran”. Ciò mette a repentaglio “i successi duramente ottenuti nella stabilizzazione del paese nella lotta contro lo Stato islamico”. Infine, per Maas, “vi è in gioco la sicurezza dell'Europa”. (Geb)